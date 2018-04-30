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    «Краснодар» объявил об уходе Лаборде

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    Рикардо Лаборде
    На фото:Рикардо Лаборде
    «Краснодар» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» попрощается с колумбийским полузащитником команды Рикардо Лаборде, у которого истек срок действия соглашения с клубом.

    «Сегодня есть ещё один весомый повод приехать на матч "Краснодар" — "Локо". Мы провожаем полузащитника Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с нашим клубом», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

    В составе «Краснодара» Лаборде выступает с 2013 года, провел 116 матчей и забил 19 голов.


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