«Краснодар» объявил об уходе Лаборде

«Краснодар» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» попрощается с колумбийским полузащитником команды, у которого истек срок действия соглашения с клубом.

«Сегодня есть ещё один весомый повод приехать на матч "Краснодар" — "Локо". Мы провожаем полузащитника Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с нашим клубом», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

В составе «Краснодара» Лаборде выступает с 2013 года, провел 116 матчей и забил 19 голов.