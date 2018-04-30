«Краснодар» объявил об уходе Лаборде

«Сегодня есть ещё один весомый повод приехать на матч "Краснодар" — "Локо". Мы провожаем полузащитника Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с нашим клубом», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».
В составе «Краснодара» Лаборде выступает с 2013 года, провел 116 матчей и забил 19 голов.
Сегодня есть еще один весомый повод приехать на #КраснодарЛоко ☝— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 апреля 2018 г.
Мы провожаем полузащитника Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с нашим клубом.
В футболке «Краснодара» Рикардо провел 116 матчей и забил 19 мячей! pic.twitter.com/ujAEWZgm8w