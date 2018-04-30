Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

В заключительном матче 28-го тура РФПЛпринимал лидера чемпионата

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В случае победы «Локомотив» досрочно становился бы чемпионом, однако «железнодорожники» потерпели поражение.

Три очка «быкам» принес дубль Федора Смолова, который во втором тайме забил два гола за две минуты. Свой первый гол нападающий провел с пенальти после фола Антона Миранчука на Сергее Петрове.

Матч в итоге закончился со счетом 2:0.

Таким образом, за два тура до финиша чемпионата «Локомотив» (57 очков) опережает в турнирной таблице РФПЛ своего ближайшего преследователя «Спартак» на 4 очка. «Краснодар» набрал 50 очков и догнал по очкам «Зенит».