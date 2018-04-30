Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

В случае победы «Локомотив» досрочно становился бы чемпионом, однако «железнодорожники» потерпели поражение.
Три очка «быкам» принес дубль Федора Смолова, который во втором тайме забил два гола за две минуты. Свой первый гол нападающий провел с пенальти после фола Антона Миранчука на Сергее Петрове.
Матч в итоге закончился со счетом 2:0.
Таким образом, за два тура до финиша чемпионата «Локомотив» (57 очков) опережает в турнирной таблице РФПЛ своего ближайшего преследователя «Спартак» на 4 очка. «Краснодар» набрал 50 очков и догнал по очкам «Зенит».
Чемпионат России. 28-й тур
«Краснодар» – «Локомотив» (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: Смолов, 67 – с пенальти (1:0). Смолов, 68 (2:0).«Краснодар»: Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Классон, Шишкин, Газинский, Перейра (Сулейманов, 68), Вандерсон Масиэл (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90+3).«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, И.Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Ари.Предупреждения: Гранквист, 7. Шишкин, 29.