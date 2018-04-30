«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы

Матч «Краснодар» – «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус — И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, А. Миранчук, Фарфан — Ари;

«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля

Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»? «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля

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