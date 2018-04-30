«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы

«Краснодара»: Синицын — Петров, Мартынович, Гранквист, Самбрано — Шишкин, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон — Смолов;
Запасные: Латышонок, Крицюк, Грицаенко, Калинин, Мамаев, Жоаузинью, Сулейманов, Иван.
«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус — И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, А. Миранчук, Фарфан — Ари;
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Лысов, Эдер.
Матч «Краснодар» – «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.