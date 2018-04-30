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    «Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы

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    «Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы
    На фото:«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы
    Стали известны стартовые состав «Краснодара» и «Локомотива» на матч 28-го тура чемпионата России.

    «Краснодара»: Синицын — Петров, Мартынович, Гранквист, Самбрано — Шишкин, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон — Смолов;

    Запасные: Латышонок, Крицюк, Грицаенко, Калинин, Мамаев, Жоаузинью, Сулейманов, Иван.

    «Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус — И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, А. Миранчук, Фарфан — Ари;

    Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Лысов, Эдер.

    Матч «Краснодар» – «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
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