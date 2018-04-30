Хайнкес: В матче с «Реалом» все решат мелочи

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов.

Слова Хайнкеса приводит официальный сайт УЕФА.

«В этом сезоне мы показали, что можем справляться с неудачами. У "Реала" много футболистов с большим опытом игры на этом уровне. Но мы здесь, чтобы показать хороший футбол и воспользоваться каждой возможностью. Знаем, что играем против действующих чемпионов.

Знаем, что будет трудно. "Реал" привык к такого рода матчам, но мы тоже. Будем очень неуступчивым соперником для мадридцев, будем сражаться. Мы выросли и ставим перед собой важную цель, которую хотим достичь. Мы хотим выйти в финал, хотя понимаем, что "Реал" будет делать все, чтобы помешать нам», — сказал Хайнкес.

Нужно сыграть более эффективно, чем в первом матче. Надо реализовывать опасные моменты так, как мы это делаем в бундеслиге, где забили уже 88 мячей. Все решат мелочи. Игроки должны сохранять концентрацию на протяжении 90-93 минут. Хотим кое-что изменить по сравнению с первым матчем, постараемся уменьшить количество ошибок. Мы всегда хотим забивать — это у «Баварии» в генах«, — также отметил наставник мюнхенцев.

Зидан: Постараемся забить "Баварии" быстрый гол

Матч "Бавария" — "Реал" состоится 1 мая. В первой встрече в Мюнхене мадридцы одержали победу со счетом 2:1.