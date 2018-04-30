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    Хайнкес: В матче с «Реалом» все решат мелочи

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    Юпп Хайнкес
    На фото:Юпп Хайнкес
    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал предстоящую встречу с «Реалом» в рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов.

    Слова Хайнкеса приводит официальный сайт УЕФА.

    «В этом сезоне мы показали, что можем справляться с неудачами. У "Реала" много футболистов с большим опытом игры на этом уровне. Но мы здесь, чтобы показать хороший футбол и воспользоваться каждой возможностью. Знаем, что играем против действующих чемпионов.

    Знаем, что будет трудно. "Реал" привык к такого рода матчам, но мы тоже. Будем очень неуступчивым соперником для мадридцев, будем сражаться. Мы выросли и ставим перед собой важную цель, которую хотим достичь. Мы хотим выйти в финал, хотя понимаем, что "Реал" будет делать все, чтобы помешать нам», — сказал Хайнкес.

    Нужно сыграть более эффективно, чем в первом матче. Надо реализовывать опасные моменты так, как мы это делаем в бундеслиге, где забили уже 88 мячей. Все решат мелочи. Игроки должны сохранять концентрацию на протяжении 90-93 минут. Хотим кое-что изменить по сравнению с первым матчем, постараемся уменьшить количество ошибок. Мы всегда хотим забивать — это у «Баварии» в генах«, — также отметил наставник мюнхенцев.

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