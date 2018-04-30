«Динамо» и «Рубин» голов не забили

«Динамо» набрало 34 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Рубин» (36 очков) — 9-е место.
В 29-м туре казанская команда дома сыграет с «Уфой», а «Динамо» в гостях встретится с «Тосно».
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур
«Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 0:0
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков (Панченко, 61), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Ташаев, Черных (Темников, 59), Рауш, Луценко (Марков, 46).«Рубин»: Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кузьмин, Нобоа, Коновалов (Могилевец, 61), Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Кудряшов, Попов, Азмун.Предупреждения: Кузьмин, 17. Рауш, 26. Попов, 35. Марков, 56. Подберезкин, 58.