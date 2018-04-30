«Динамо» и «Рубин» голов не забили

В 29-м туре казанская команда дома сыграет с «Уфой», а «Динамо» в гостях встретится с «Тосно».

«Динамо» набрало 34 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Рубин» (36 очков) — 9-е место.

В матче 28-го тура чемпионата России московскоена своем поле сыграло вничью с казанскимсо счетом 0:0.

«Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 30 апреля

Огорчит ли «Динамо» казанских гостей? «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 30 апреля

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