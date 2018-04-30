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    Тренер «Ливерпуля» Бувач покинул клуб из-за конфликта с Клоппом

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    Желько Бувач
    На фото:Желько Бувач
    Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач покинет клуб из-за конфликта с немецким специалистом, сообщает Daily Record.

    Накануне футболистам «Ливерпуля» было объявлено, что Бувач покидает тренерский штаб.

    «У Клоппа и Бувача серьезный конфликт. Желько в последнее время вообще не играет никакой роли. На тренировках они держатся порознь, Бувач не участвует в тактических занятиях, не принимает участия в определении состава. Ранее Клопп прислушивался только к нему. Теперь их отношения испортились, и игрокам уже было объявлено, что Бувач уходит», – рассказал Daily Record источник в «Ливерпуле».

    Клопп и Бувач работают вместе с 2001 года в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле».

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