Тренер «Ливерпуля» Бувач покинул клуб из-за конфликта с Клоппом

Накануне футболистам «Ливерпуля» было объявлено, что Бувач покидает тренерский штаб.
«У Клоппа и Бувача серьезный конфликт. Желько в последнее время вообще не играет никакой роли. На тренировках они держатся порознь, Бувач не участвует в тактических занятиях, не принимает участия в определении состава. Ранее Клопп прислушивался только к нему. Теперь их отношения испортились, и игрокам уже было объявлено, что Бувач уходит», – рассказал Daily Record источник в «Ливерпуле».
Клопп и Бувач работают вместе с 2001 года в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле».