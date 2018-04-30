ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Акинфеев считает закономерным результат матча с «Зенитом»

    ЦСКА Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Игорь Акинфеев
    На фото:Игорь Акинфеев
    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выездной матч с «Зенитом» (0:0) в 28-м туре РФПЛ.

    «Игра удалась. Всегда приятно играть при полных трибунах. Болельщики хорошо поддерживали свои команды, для футболистов это всегда праздник. Игра не оставила равнодушной, моменты были и у тех, и у других ворот. Бывает, что даже без моментов забиваешь и выигрываешь, а тут были моменты, но сыграли 0:0. Думаю, это справедливый результат.

    Ближе к победе тот, кто забивает голы. Сегодня ни одна команда не забила, поэтому результат закономерный. Всегда хочется большего, но для этого надо забивать. Мы думаем не о каком-то месте, надо хорошо подготовиться к заключительным матчам. Не надо смотреть в таблицу, о чём-то мечтать. Нам надо выходить на поле и побеждать, после этого можно о чём-то думать.

    "Зенит" разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство

    Что могу сказать болельщикам перед домашними матчами? Болельщики активны, хорошо ходят на наш стадион. Понятно, всегда хочется видеть заполненный 30-тысячник. Но и 15-20 тысяч — это неплохо. Надеюсь, оба оставшихся матча пройдут при таком большом количестве болельщиков. Тем более уже стало тепло!», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

    Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?«Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • 30/04
    • Манчини должен вернуться в «Зенит» к началу тренировок
  • 30/04
    • В «Локомотиве» назвали бредом информацию об Анчелотти
  • 30/04
    • Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»
  • 30/04
    • Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»
  • 29/04
    • «Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство
  • 29/04
    • Иванович получил травму в матче с ЦСКА и рискует пропустить ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
  • Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство
  • Победа «Ювентуса» над «Интером» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Бетис» продолжит движение вперед
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 апреля
  • 5,58
    •
  • «Вашингтон» и Холтби попробуют сдержать «Питтсбург» на его льду
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
  • 2,17
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:53
    • Семак рассчитывал на большее количество забитых голов
  • Трансферный дайджест. 24-30 апреля
  • Кто покинет «Манчестер Сити», за кем охотится «Реал», кого зовет Моуринью и другие трансферные новости последних дней
    • 13:44
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» в гостях у «Краснодара»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • 13:27
  • 13:23
    • Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»
  • Подвинет ли «Гремио» своего соперника с первого места?
  • «Гремио» — «Серро Портеньо». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 2 мая
    • 1,63Послезавтра в 01:15
  • 12:54
    • Скомина назначен на матч «Рома» — «Ливерпуль»
  • 12:39
    • Манчини должен вернуться в «Зенит» к началу тренировок
  • 12:26
    • Жезус не спешит продлевать контракт с «Манчестер Сити»
  • 12:10
    • Шааф вернулся в «Вердер»
  • 11:50
    • «Краснодар» предупредил болельщиков «Локомотива» о тщательном досмотре
  • 11:43
    • Тренер «Ливерпуля» Бувач покинул клуб из-за конфликта с Клоппом
  • 11:29
    • Шишкин: Матч с «Локо» — обычная домашняя игра
  • По привычному сценарию. Венгер проиграл в прощальном матче на «Олд Траффорд»
  • Поражение «Арсенала» на поле «Манчестер Юнайтед» — в нашем обзоре СМИ
    • 11:20
  • 11:05
    • В «Локомотиве» назвали бредом информацию об Анчелотти
  • 10:51
    • Милнер отказался возвращаться в сборную Англии
  • 10:34
    • «Уфа» и «СКА-Хабарвоск» назвали составы
  • 10:25
    • Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»
  • 10:02
    • «Наполи» просит Зинченко и Браво за Жоржиньо
  • 09:47
    • «Томь» назвала имя нового тренера
  • «Бавария» забьет на юбилей «Реала»
  • «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
    • 2,15Завтра в 21:45
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус