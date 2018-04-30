«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом»

Грозненскийна своем поле сыграл вничью с екатеринбургскимсо счетом 0:0 в матче 28-го тура чемпионата российской Премьер-лиги.

В концовке встречи с поля был удален защитник екатеринбургской команды Михаил Меркулов, получивший две желтые карточки за игру.

«Урал» (37 очков) занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Ахмат» (35 очков) идет на 10-м месте.

В следующем туре российского чемпионата «Ахмат» 7 мая сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», а «Урал» днём ранее примет в Екатеринбурге пермский «Амкар».