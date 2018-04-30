«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом»

В концовке встречи с поля был удален защитник екатеринбургской команды Михаил Меркулов, получивший две желтые карточки за игру.
«Урал» (37 очков) занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Ахмат» (35 очков) идет на 10-м месте.
В следующем туре российского чемпионата «Ахмат» 7 мая сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», а «Урал» днём ранее примет в Екатеринбурге пермский «Амкар».
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур
«Ахмат» (Грозный) – «Урал» (Екатеринбург) – 0:0
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Роши (Лео Жаба, 77), Иванов (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Бериша, Митришев (Мбенг, 59).«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Эль-Кабир, Фидлер, Бумаль (Динга, 66), Бикфалви, Димитров (Данцев, 90), Ильин (Портнягин, 83).Предупреждения: Бумаль, 32. Меркулов, 39.Удаление: Меркулов, 88.