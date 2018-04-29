«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы

Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 по московскому времени.

Отметим появление в «старте» защитника Василия Березуцкого ​, для которого этот матч станет 400-м в чемпионатах России.

«Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля

Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?

Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург? «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля

Читайте по теме

Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак» Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»

РФПЛ. «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» в Перми Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги

Популярное в сети

Это интересно

О новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа

Изучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»

Как Зидану удалось войти в историю?

Из Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеру

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе

Подробный разбор

Эмери: отпуск перед неизвестностью Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ

Он и есть футбол. Иньеста уходит Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»

Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»

Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018 Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018

«Реал» — террористы Европы Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»