«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный
Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Плетнев, Полоз
ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса
Запасные: Помазун, Набабкин, Хосонов, Миланов, Натхо, Жемалетдинов, Витиньо
Отметим появление в «старте» защитника Василия Березуцкого, для которого этот матч станет 400-м в чемпионатах России.
Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 по московскому времени.