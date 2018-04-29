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    «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы

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    «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
    На фото:«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
    Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч 28-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный

    Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Плетнев, Полоз

    ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса

    Запасные: Помазун, Набабкин, Хосонов, Миланов, Натхо, Жемалетдинов, Витиньо

    Отметим появление в «старте» защитника Василия Березуцкого​, для которого этот матч станет 400-м в чемпионатах России.

    Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 по московскому времени.

    Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?«Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля
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