«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в Лондоне

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(1:4) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче на 13-й минуте открыли гости. Стерлинг перевёл мяч на правую бровку Лерою Сане, который сместился в центр и пробил в дальний угол, но мяч от головы Эвра влетел в дальний угол ворот.

На 26-й минуте «горожане» удвоили преимущество. Гюндоган подключил в атаку Де Брёйне, который прострелил во вратарскую и от туда мяч от ноги защитника хозяев Пабло Сабалеты влетел в сетку ворот.

«Молотобойцы» отквитали один мяч на 41-й минуте. Защитник Аарон Крессуэлл ударом со стандарта отправил мяч в ближний угол ворот «Сити» впритирку со штангой.

«МанСити» восстановил свой отрыв на 51-й минуте. Стерлинг прострелил с правого фланга в центр, где Габриэл Жезус переиграл Адриана и переправил круглого в сетку ворот.

А на 66-й минуте Фернандиньо перехватил мяч у Лансини и сыграл на Стерлинга, который прострелил в центр штрафной с правого края и от туда Фернандиньо отправил мяч в сетку ворот.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу с 93 очками, «Вест Хэм» на 15-м месте — 35 очков.