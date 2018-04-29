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    «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в Лондоне

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Вест Хэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет в матче на 13-й минуте открыли гости. Стерлинг перевёл мяч на правую бровку Лерою Сане, который сместился в центр и пробил в дальний угол, но мяч от головы Эвра влетел в дальний угол ворот.

    На 26-й минуте «горожане» удвоили преимущество. Гюндоган подключил в атаку Де Брёйне, который прострелил во вратарскую и от туда мяч от ноги защитника хозяев Пабло Сабалеты влетел в сетку ворот.

    «Молотобойцы» отквитали один мяч на 41-й минуте. Защитник Аарон Крессуэлл ударом со стандарта отправил мяч в ближний угол ворот «Сити» впритирку со штангой.

    «МанСити» восстановил свой отрыв на 51-й минуте. Стерлинг прострелил с правого фланга в центр, где Габриэл Жезус переиграл Адриана и переправил круглого в сетку ворот.

    А на 66-й минуте Фернандиньо перехватил мяч у Лансини и сыграл на Стерлинга, который прострелил в центр штрафной с правого края и от туда Фернандиньо отправил мяч в сетку ворот.

    «Манчестер Сити» возглавляет таблицу с 93 очками, «Вест Хэм» на 15-м месте — 35 очков.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:2)
    Голы: Сане, 13 (0:1). Сабалета, 27 — в свои ворота (0:2). Крессуэлл, 42 (1:2). Габриэл Жезус, 53 (1:3). Фернандинью, 64 (1:4). «Вест Хэм»: Адриан, Эвра (Масуаку, 66), Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Ланцини (Эрнандес, 66), Фернандес (Жоау Мариу, 65), Райс, Арнаутович.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер (Данилу, 61), Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Туре, 71), Делф, Де Брейне, Стерлинг, Сане, Габриэл Жезус (Нмеча, 80).Предупреждение: Отаменди, 37.
    Гвардиола сыграет без риска и выиграет«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 29 апреля
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