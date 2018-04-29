«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

В 16:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 29 апреля

Гвардиола сыграет без риска и выиграет

Гвардиола сыграет без риска и выиграет «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 29 апреля

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