«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Адриан, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Мануэль Лансини, Марк Нобл, Патрис Эвра, Edimilson Fernandes, Марко Арнаутович.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Фабиан Делф, Николас Отаменди, Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Gabriel Jesus.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.