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    «Вердер» — «Боруссия Д»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Вердер — Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.04.2018)

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    •  Вердер — Боруссия Д19:00
    В 19:00 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Вердер» — «Боруссия Д».

    Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Вердер» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Боруссия Д»).

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    Кто сказал, что шмели не кусаются?«Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 29 апреля
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