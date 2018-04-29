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    «Валенсия» — «Эйбар»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Валенсия — Эйбар: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.04.2018)

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    •  Валенсия — Эйбар19:30
    В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Валенсия» — «Эйбар».

    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Валенсия» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Валенсия»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Валенсия» — «Эйбар». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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