«Валенсия» — «Эйбар»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Эйбар» — «Валенсия» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Валенсия»).

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