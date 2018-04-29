Манчини: Не время говорить о моем уходе, еще непонятно, чем все закончится

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о ничьей с(0:0), прогрессе, травмеи шансах на выход в Лигу чемпионов.

«С точки зрения качества футбола это была одна из лучших игр в сезоне. Мне понравилось, как играли ребята. Но кто не забивает, тот не выигрывает в футболе. К сожалению, матч, который должен был завершиться нашей победой, ей не завершился.

Считаю, у нас было побольше моментов и них нужно было реализовывать. Но ЦСКА — одна из самых опытных команд в чемпионате — они знают, как придержать ритм игры, как потянуть время, как выжидать ошибки соперника. И это они сегодня продемонстрировали. Но все-таки я думаю, что победу заслуживали мы.

Возможное прощание с командой? Честно говоря, это не то, чем заняты мои мысли, не то, о чем я думаю. Сейчас не время говорить об этом. Еще не вечер, еще не понятно, чем все закончится.

Потеря Ивановича — это большая проблема для нас, учитывая то, какой он защитник и учитывая количество травмированных футболистов в нашей команде.

Думаю, что он не сыграет до конца сезона, поскольку у нас осталось всего два матча. Единственное, на что нам приходится уповать, — что никто больше не получит травму.

Что касается Лиги чемпионов, то если бы мы победили, шансы были бы большие. Но в футболе не всегда знаешь, что произойдет, и нам нужно побеждать в оставшихся матчах.

Я говорил две или три недели назад, что Заболотному нужно работать. Теперь я вижу, что определенную работу Антон проводит, и что у него есть потенциал для роста и для улучшения своей игры.

Сегодня он провел один из лучших матчей за "Зенит" в чемпионате и показал определенный прогресс», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.