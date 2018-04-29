«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Андер Эррера, Nemanja Matic, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Джесси Лингард.
«Арсенал»: Давид Оспина, Кэлум Чемберс, Эктор Бельерин, Konstantinos Mavropanos, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Алекс Ивоби, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Reiss Nelson, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:0.