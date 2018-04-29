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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.04.2018)

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    •  Манчестер Юнайтед — Арсенал18:30
    В 18:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Андер Эррера, Nemanja Matic, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Джесси Лингард.

    «Арсенал»: Давид Оспина, Кэлум Чемберс, Эктор Бельерин, Konstantinos Mavropanos, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Алекс Ивоби, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Reiss Nelson, Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:0.

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