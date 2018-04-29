«Хетафе» — «Жирона»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

В 13:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Жирона» — «Хетафе» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

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