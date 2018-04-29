ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гончаренко: Думаю, ничья — самый правильный результат

    ЦСКА Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о результате матча в Петербурге, где армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

    «Бескомпромиссная игра получилась. Матч держал в напряжении все 90 минут. Не пытались играть на ничью, хотели победить.

    Во втором тайме больше хотели атаковать, выпустили много нападающих. Но знали, что "Зенит" опасен в нападении.

    Знаем, что то, что показали, нравится болельщикам — футболисты показали страсть и азарт на поле. Думаю, ничья — самый правильный результат.

    У нас впереди два тура, так далеко не загадываем. Нужно подготовиться к "Арсеналу" и "Анжи", выиграть эти матчи. Потом посмотрим, что будет дальше.

    При крыше было душно играть, да. Тяжело дышали, особенно во втором тайме. Но мы не могли залезть и открыть крышу.

    Не могу сказать, что Жирков, Кришито и Смольников не могут сделать опасную передачу. На примере игры с "Арсеналом" мы видели, как опасно подает Кришито. Нельзя сказать, что кто-то не умеет создавать опасности.

    Довольно поздно провели замену? Тяжело попадать в такие игры, в нужный ритм. Всегда с опаской нужно делать замену. понятно, что много игроков сидят на желтых карточках, так что оттягивали замены.

    Если судья был незаметен, то судейство хорошее. Не думаю, что арбитр был виден на поле сегодня.

    У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Если без шуток, то все опытные и сыгранные. Понятно, что изменения неизбежны, но мы используем сложившийся костяк в виде братьев Березуцких, Игнашевича и Акинфеева», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».

    Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?«Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» в гостях у «Краснодара»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • 29/04
    • «Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство
  • 29/04
    • Иванович получил травму в матче с ЦСКА и рискует пропустить ЧМ-2018
  • 29/04
    • «Спартак» в Перми одолел «Амкар»
  • 29/04
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • 29/04
    • «Локомотиву» нужен Балотелли
  • 29/04
    • «Краснодар» готов заплатить за Миранчука 8 миллионов евро
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • 1,53
    •
  • «Сан-Хосе» попробует сдержать «Вегас» на старте третьего матча
  • «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
  • 2,11
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:23
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала»
  • 19:57
    • «Марсель» упустил победу над «Анже»
  • 19:43
    • Манчини: Не время говорить о моем уходе, еще непонятно, чем все закончится
  • Примера. «Реал» обыграл «Леганес», «Атлетико» одолел «Алавес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • 19:35
  • 19:21
    • Пенальти принес «Атлетико» победу над «Алавесом»
  • 18:37
    • «Майнц» крупно обыграл «Лейпциг»
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» в гостях у «Краснодара»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • 18:32
  • 18:23
    • «Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство
  • АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» не справился со «Стоком», «Челси» обыграл «Суонси»
  • Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги
    • 18:22
  • 18:18
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в Лондоне
  • 18:04
    • «Милан» на выезде обыграл «Болонью»
  • 17:50
    • «Ренн» одержал волевую победу над «Тулузой»
  • 17:38
    • Иванович получил травму в матче с ЦСКА и рискует пропустить ЧМ-2018
  • 16:32
    • «Селтик» унизил «Рейнджерс» и выиграл чемпионат Шотландии
  • 16:17
    • «Кротоне» разгромил «Сассуоло»
  • 15:53
    • «Спартак» в Перми одолел «Амкар»
  • 15:45
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • 15:25
    • «Жирона» в большинстве не смогла обыграть «Хетафе»
  • 15:15
    • Штиндль пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
  • 14:55
    • Чакыр рассудит «Реал» и «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус