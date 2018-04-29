Гончаренко: Думаю, ничья — самый правильный результат

Главный тренер ЦСКАвысказал мнение о результате матча в Петербурге, где армейцы сыграли вничью с(0:0).

«Бескомпромиссная игра получилась. Матч держал в напряжении все 90 минут. Не пытались играть на ничью, хотели победить.

Во втором тайме больше хотели атаковать, выпустили много нападающих. Но знали, что "Зенит" опасен в нападении.

Знаем, что то, что показали, нравится болельщикам — футболисты показали страсть и азарт на поле. Думаю, ничья — самый правильный результат.

У нас впереди два тура, так далеко не загадываем. Нужно подготовиться к "Арсеналу" и "Анжи", выиграть эти матчи. Потом посмотрим, что будет дальше.

При крыше было душно играть, да. Тяжело дышали, особенно во втором тайме. Но мы не могли залезть и открыть крышу.

Не могу сказать, что Жирков, Кришито и Смольников не могут сделать опасную передачу. На примере игры с "Арсеналом" мы видели, как опасно подает Кришито. Нельзя сказать, что кто-то не умеет создавать опасности.

Довольно поздно провели замену? Тяжело попадать в такие игры, в нужный ритм. Всегда с опаской нужно делать замену. понятно, что много игроков сидят на желтых карточках, так что оттягивали замены.

Если судья был незаметен, то судейство хорошее. Не думаю, что арбитр был виден на поле сегодня.

У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Если без шуток, то все опытные и сыгранные. Понятно, что изменения неизбежны, но мы используем сложившийся костяк в виде братьев Березуцких, Игнашевича и Акинфеева», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».