Зинченко: Разочарован тем, что мои слова были вырваны из контекста

Полузащитник «Манчестер Сити»заявил, что его слова о недовольстве жизнью в Англии были неправильно переведены.

«Разочарован тем, что мои слова были переведены вне контекста. Мне очень повезло быть игроком одного из лучших клубов в мире, и, хотя в Англии всё немного иначе, мне нравится моя жизнь в Манчестере, и я благодарен болельщикам, живущим здесь, за поддержку меня и команды. В данный момент я предельно сосредоточен на положительном результате в матче с "Вест Хэмом" в эти выходные!» — написал Зинченко в своём Instagram.

Напомним, что ранее футболист сборной Украины признался, что ему не совсем подходит образ жизни в Англии.

«Здесь лучший футбол в мире, он перекрывает все остальное. А вот английская жизнь… Мягко говоря, это не по мне. Тот же климат – он давит. Плюс в России или в Украине больше развлечений. Например, молодежь сейчас любит квесты, здесь такого нет. Английская жизнь не моя. Люди здесь… злее, чем в Голландии. Но их понять можно – здесь каждый день серое небо, постоянно идут дожди. А еще юмор отличается. У нас он более заводной. Они порой смеются над такими вещами, над которыми у нас бы даже не улыбнулись», – сказал слова Зинченко «Чемпионату».

В этом сезоне Зинченко провел 7 матчей в АПЛ.