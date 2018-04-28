«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Уэнсдей». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Джон Радди, D.Batth, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Рубен Невеш, Romain Saiss, Элдер Кошта, Diogo Jota, B.Afobe.
«Шеффилд Уэнсдей»: Cameron Dawson, T.Lees, Даниэл Пудил, Jordan Thorniley, F.Venancio, Барри Бэннан, A.Reach, Joey Pelupessy, A.Nuhiu, Lucas Joao, Фернандо Мартин Форестьери.
Предыдущий матч соперников: «Краковия» — «Легия» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.