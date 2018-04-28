ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Суонси» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Суонси — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Суонси Челси Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Суонси — Челси19:30
    В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Суонси» — «Челси».

    Составы команд:

    «Суонси»: Лукаш Фабиански, Mike van der Hoorn, Alfie Mawson, Connor Roberts, Ки Сон Ен, Мартин Ольссон, Sam Clucas, Энди Кинг, Кайл Ноугтон, Джордан Айю, Андре Айю.

    «Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Emerson, Оливье Жиру.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Суонси» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    Не хочет косой косить косой«Суонси» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского чемпионата по футболу 28 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Салах и Фирмино — убойная парочка
  • Пять выводов после матча на «Энфилде»
    •
  • Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета
  • Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить
    •
  • 28/04
    • «Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»
  • 27/04
    • ПСЖ предложил Венгеру четырехлетний контракт
  • 27/04
    • Симеоне рискует получить трехматчевую дисквалификацию
  • 27/04
    • Пайет — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 27/04
    • Пять игроков «Арсенала» и «Марселя» — в команде недели Лиги Европы
  • 25/04
    • Венгер заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета
  • Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
  • 1,95
    •
  • Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
  • 2,24
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:37
    • «Севилья» отправила в отставку Монтеллу
  • 18:21
    • Гол и пас Аршавина принесли «Кайрату» победу над «Иртышом»
  • 18:20
    • «Бавария» разгромила «Айнтрахт»
  • 18:08
    • «Авангард» сыграл вничью с «Сибирью»
  • 18:08
    • Глушаков не сыграет против «Амкара»
  • 17:58
    • Петраков покинул «Томь»
  • 17:25
    • «Спартак» разгромил «Амкар» в молодежном первенстве
  • 17:16
    • «Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»
  • 17:00
    • ФНЛ: «Оренбург» обыграл «Тюмень», «Енисей» уступил «Химкам» и другие результаты
  • 16:29
    • «Эспаньол» и «Лас-Пальмас» разошлись миром
  • 15:47
    • Роналду и еще два игрока «Реала» пропустят матч против «Леганеса»
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
    • 15:23
  • 13:47
    • Моуринью не отпустит Де Хеа в «Реал»
  • 13:33
    • «Луч-Энергия» и «Кубань» сыграли вничью
  • 13:20
    • Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кадиева и Авдонченко 4 мая
  • 13:11
    • Прокуратура заинтересовалась матчами «Бенфики»
  • 12:44
    • Семшов хотел бы поработать в «Барселоне»
  • 12:32
    • Минута рекламы во время трансляций ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей
  • 11:33
    • Месси назвал Иньесту феноменом
  • 11:23
    • Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус