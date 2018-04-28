«Суонси» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Суонси»: Лукаш Фабиански, Mike van der Hoorn, Alfie Mawson, Connor Roberts, Ки Сон Ен, Мартин Ольссон, Sam Clucas, Энди Кинг, Кайл Ноугтон, Джордан Айю, Андре Айю.
«Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Emerson, Оливье Жиру.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Суонси» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.