«Саутгемптон» — «Борнмут». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Jan Bednarek, Седрик Суареш, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, Марио Лемина, Райан Бертран, Натан Редмонд, Чарли Остин.
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Дэн Гослинг, Чарли Дэниелс, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Ryan Fraser, Lys Mousset, Callum Wilson.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Саутгемптон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.