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    «Саутгемптон» — «Борнмут». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Борнмут. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Борнмут Календарь АПЛ
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    •  Саутгемптон — Борнмут17:00
    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Борнмут».

    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Jan Bednarek, Седрик Суареш, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, Марио Лемина, Райан Бертран, Натан Редмонд, Чарли Остин.

    «Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Дэн Гослинг, Чарли Дэниелс, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Ryan Fraser, Lys Mousset, Callum Wilson.

    Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Саутгемптон» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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