ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал Мадрид» — «Леганес»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Реал Мадрид — Леганес (28.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Леганес Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Реал Мадрид — Леганес19:30
    В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Реал Мадрид» — «Леганес».

    Последний матч между собой: «Леганес» — «Реал Мадрид» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Леганес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Реал» не отпустит «Атлетико»«Реал» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Реал» примет «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • 28/04
    • Президент «Барселоны» хотел бы вернуть Неймара
  • 27/04
    • Симеоне рискует получить трехматчевую дисквалификацию
  • 27/04
    • Пять игроков «Арсенала» и «Марселя» — в команде недели Лиги Европы
  • 27/04
    • Иньеста покинет «Барселону» в конце сезона
  • 27/04
    • Руководство «Барселоны» довольно работой Вальверде
  • 27/04
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета
  • Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
  • 1,95
    •
  • Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
  • 2,24
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 12:32
    • Минута рекламы во время трансляций ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей
  • 11:33
    • Месси назвал Иньесту феноменом
  • 11:23
    • Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ
  • Нас ждет результативная игра на «Стадио Олимпико»
  • «Торино» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 апреля
    • 3,10Завтра в 21:45
  • 10:49
    • В Китае хотят создать футбольную школу, которая будет названа в честь Андрея Шевченко
  • 10:41
    • Джорджевич: Если Дзюбы нет рядом, сразу становится тише
  • 10:28
    • Футболиста удалили с поля после празднования гола в матче МЛС
  • 10:14
    • «Арсенал» может подписать защитника дортмундской «Боруссии»
  • Семь лет спустя
  • ПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 апреля
    • 2,10Завтра в 22:00
  • 09:54
    • Зинченко: Разочарован тем, что мои слова были вырваны из контекста
  • Вслед за «Баварией» и «Сити»
  • «Депортиво» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанской Примеры 29 апреля
    • 2,55Завтра в 21:45
  • 09:40
    • Монтелла может покинуть тренерский пост в «Севилье»
  • 09:27
    • Лоран Блан может возглавить «Челси»
  • 08:59
    • Агент Сарри посетил Лондон и проведет переговоры с «Челси»
  • 08:30
    • Марадона покинул пост главного тренера клуба из ОАЭ
  • 08:16
    • «Кайзерслаутерн» вылетел в третью Бундеслигу
  • 08:04
    • Президент «Барселоны» хотел бы вернуть Неймара
  • 07:27
    • Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные
  • Бразильская система по-неаполитански
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 35-го тура Серии А 29 апреля
    • 2,02Завтра в 19:00
  • Кто сказал, что шмели не кусаются?
  • «Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 29 апреля
    • 2,07Завтра в 19:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус