ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Норвич Сити» — «Лидс»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Норвич Сити — Лидс: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.04.2018)

    Футбол Англии Норвич
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Норвич Сити — Лидс17:00
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Норвич Сити» — «Лидс».

    Последний матч между собой: «Метц» — «Ницца» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лидс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Норвич Сити» — «Лидс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета
  • Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
  • 1,95
    •
  • Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
  • 2,24
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:41
    • Джорджевич: Если Дзюбы нет рядом, сразу становится тише
  • 10:28
    • Футболиста удалили с поля после празднования гола в матче МЛС
  • 10:14
    • «Арсенал» может подписать защитника дортмундской «Боруссии»
  • Семь лет спустя
  • ПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 апреля
    • 2,10Завтра в 22:00
  • 09:54
    • Зинченко: Разочарован тем, что мои слова были вырваны из контекста
  • Вслед за «Баварией» и «Сити»
  • «Депортиво» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанской Примеры 29 апреля
    • 2,55Завтра в 21:45
  • 09:40
    • Монтелла может покинуть тренерский пост в «Севилье»
  • 09:27
    • Лоран Блан может возглавить «Челси»
  • 08:59
    • Агент Сарри посетил Лондон и проведет переговоры с «Челси»
  • 08:30
    • Марадона покинул пост главного тренера клуба из ОАЭ
  • 08:16
    • «Кайзерслаутерн» вылетел в третью Бундеслигу
  • 08:04
    • Президент «Барселоны» хотел бы вернуть Неймара
  • 07:27
    • Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные
  • Бразильская система по-неаполитански
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 35-го тура Серии А 29 апреля
    • 2,02Завтра в 19:00
  • Кто сказал, что шмели не кусаются?
  • «Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 29 апреля
    • 2,07Завтра в 19:00
  • Оторвется ли «Ростов» от опасной зоны?
  • «Ростов» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля
    • 2,25Завтра в 19:00
  • В «Театре» будет бойкое представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
    • 1,89Завтра в 18:30
  • Что принес матрасникам выезд в Страну Басков?
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанского первенства по футболу 29 апреля
    • 2,30Завтра в 17:15
  • Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля
    • 3,70Завтра в 16:30
  • Гвардиола сыграет без риска и выиграет
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 29 апреля
    • 2,45Завтра в 16:15
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус