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    «Ливерпуль» — «Сток Сити»: онлайн-трансляция начнется в 14:30

    Ливерпуль — Сток Сити (28.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Ливерпуль — Сток Сити14:30
    В 14:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Ливерпуль» — «Сток Сити».

    Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Ливерпуль» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ливерпуль»).

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    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Разделяй и властвуй: игра «Ливерпуля» по таймам«Ливерпуль» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля
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