«Лион» — «Нант»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

В 18:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Лион» занимает 4 место с 7 очками, «Нант» — 15 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Эвертон» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лион»).

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