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    «Лилль» — «Метц»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Лилль — Метц: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.04.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Лилль Метц Календарь Лиги 1
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    •  Лилль — Метц21:00
    В 21:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Лилль» — «Метц».

    Последний матч между собой: «Луч-Энергия» — «Кубань» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лилль»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лилль» — «Метц». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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