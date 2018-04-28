Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные

Главный тренер сборной Россиисчитает, что защитник «Спартака»не сможет помочь национальной команде на домашнем чемпионате мира.

«Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикии. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка – мимо. Так что, к большому сожалению, шансы у Джикии попасть в состав минимальные.

Я его, кстати, видел на днях на матче – выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи. Кстати, я и Кокорину, и Васину тоже недавно звонил», – цитирует Черчесова kp.ru.