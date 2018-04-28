«Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, Beram Kayal, Pascal Gross, A.Knockaert, Леонардо Уллоа, Jose Izquierdo.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:3.