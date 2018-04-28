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    «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бёрнли — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.04.2018)

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    •  Бёрнли — Брайтон энд Хоув Альбион17:00
    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

    Составы команд:

    «Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, Beram Kayal, Pascal Gross, A.Knockaert, Леонардо Уллоа, Jose Izquierdo.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:3.

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