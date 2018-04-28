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    «Арсенал Тула» — «Анжи»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Арсенал Тула — Анжи (28.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Арсенал Тула — Анжи19:30
    В 19:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал Тула» — «Анжи».

    Последний матч между собой: «Анжи» — «Арсенал Тула» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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    Прервет ли «Анжи» свою незабивную серию?«Арсенал» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 апреля
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