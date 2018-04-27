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    Зинченко еще не шутил над Гвардиолой

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    Александр Зинченко
    На фото:Александр Зинченко
    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об атмосфере в английской команде.

    «Всегда приятнее шутить над тем, у кого есть чувство юмора! Нужно понимать, над кем и в какое время ты шутишь. Это талант. Нужно чувствовать человека, с которым общаешься: будь то мужчина или девушка. Если речь о постели, то, конечно, тут мысли должны быть о девушке. Здесь тоже очень важно чувствовать! Ха-ха.

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    У меня возможности не было шутить над Гвардиолой, но у него отличное чувство юмора – это я точно знаю. Гвардиола очень близок к команде. Да, с дисциплиной у него всё в порядке, но он больше друг, чем жесткий и требовательный тренер.

    Меня самого подкалывают часто. Кому-то не понравилась моя марка трусов, и пошли шутки. Но я-то понимаю, что им меня не переплюнуть! Стерлинг любит пошутить, Стоунз, Уолкер. Наверное, проще назвать тех, кто серьезнее. Например, Яя Туре.

    Шутки шутками, а конфликты бывают, не без этого. Но все быстро решается: раз на раз вышел, и всё!» — цитирует хавбека «Чемпионат».

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