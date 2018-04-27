У Венгера на душе остался осадок после матча с «Атлетико»

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Не стоит обращать внимание на статистику. Надо смотреть на игру. Знаем, что можем забивать мячи где угодно. Мы показали тот футбол, который хотели показать, но результат получился не по игре.

"Атлетико" прекрасно обороняется, поэтому мы знали, что нужно реализовывать свои моменты. Как только повели в счете, поставили перед собой задачу не пропустить после длинного паса. Только таким образом "Атлетико" мог забить гол.

Мы можем винить только себя. 1:0 — прекрасный результат для домашнего матча. Нужно было только не пропустить. Допустили ошибку. Мы это уже проходили. На душе остался осадок. Мы могли уже сегодня гарантировать себе финал, но недостаточно хорошо реализовывали свои моменты и, к сожалению, пропустили мяч на своем поле.

"Атлетико" в меньшинстве увез ничью из Лондона

Нельзя винить кого-то конкретно в том, что произошло. Вся команда разочарована и подавлена. Сейчас нужно как можно быстрее пережить эту неудачу. Только потом можно будет думать об ответном матче.

Я считаю Облака одним из лучших вратарей в Европе. Сегодня он это доказал. У нас были моменты в первом тайме, мы могли забить второй мяч в концовке, но такой результат — не случайность. Мы играли с командой, у которой, по статистике, едва ли не лучшая защита в Европе», — приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.