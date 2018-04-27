Симеоне рискует получить трехматчевую дисквалификацию

Главный тренер «Атлетико»рискует получить трехматчевую дисквалификацию по итогам первогопоединка 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1), сообщает Marca.

На 10-й минуте встречи мадридская команда осталась в меньшинстве, после того как вторую желтую карточку получил защитник Шиме Врсалько.

На 13-й минуте за эмоциональное выражение возмущения в адрес арбитра был удален Симеоне. Аргентинский специалист требовал желтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Лукасе Эрнандесе.

Симеоне точно пропустит ответный матч в Мадриде из-за автоматической дисквалификации. Кроме того, если главный арбитр матча Клеман Тюрпен отразит в протоколе оскорбления в свой адрес, тренеру грозит дисквалификация на три матча.