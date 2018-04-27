Швец: Мне нравится девиз «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой»

Полузащитник «Ахмата» и сборной Россиивыбрал один из вариантов девиза для команды во время чемпионата мира.

На данный момент идет голосование среди болельщиков, в котором представлены три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

«Мне больше нравится первый вариант — "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой". Домашний чемпионат мира — это мечта не только для футболистов, но также и для болельщиков. Поэтому мы все вместе будем идти к мечте. На второе место я бы поставил второй вариант — "Играй с открытым сердцем", — цитирует ТАСС Швеца.

Голосование за слоган продлится до 14 мая. Победивший вариант будет украшать официальный автобус сборной во время ЧМ-2018.