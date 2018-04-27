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    «Хоффенхайм» — «Ганновер-96»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Хоффенхайм — Ганновер-96 (27.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Хоффенхайм — Ганновер-9621:30
    В 21:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Хоффенхайм» — «Ганновер-96».

    Последний матч между собой: «Ганновер-96» — «Хоффенхайм» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Хоффенхайм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хоффенхайм» — «Ганновер-96». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    «Деревенщина» рвется в Лигу чемпионов«Хоффенхайм» – «Ганновер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 27 апреля
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