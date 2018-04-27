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    Джан сомневается в целесообразности ухода из «Ливерпуля»

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    Эмре Джан
    На фото:Эмре Джан
    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан сомневается, что уход из команды станет для него верным решением, сообщает Tuttosport.

    У игрока сборной Германии есть предложения от «Ювентуса» и «Баварии», однако он не спешит с ними договариваться.

    Сейчас хавбек продолжает восстановление после травмы. Главный тренер «красных» Юрген Клопп считает, что у его соотечественника есть шанс набрать форму до финала Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая.

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    Если Джан сыграет в финале, то это может окончательно разубедить его в целесообразности ухода.

    Напомним, что летом немец может стать свободным агентом.

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