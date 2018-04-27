Джан сомневается в целесообразности ухода из «Ливерпуля»

У игрока сборной Германии есть предложения от «Ювентуса» и «Баварии», однако он не спешит с ними договариваться.
Сейчас хавбек продолжает восстановление после травмы. Главный тренер «красных» Юрген Клопп считает, что у его соотечественника есть шанс набрать форму до финала Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая.
Окслейд-Чемберлен может восстановиться к началу июня
Если Джан сыграет в финале, то это может окончательно разубедить его в целесообразности ухода.
Напомним, что летом немец может стать свободным агентом.