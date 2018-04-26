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    «Байер» выиграл борьбу за Паулиньо у «Барселоны» и «Баварии»

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    Паулиньо Сампайо
    На фото:Паулиньо Сампайо
    Леверкузенский «Байер» выиграл борьбу за восходящую звезду бразильского футбола Паулиньо Сампайо, сообщает Globo.

    Сумма трансфера не разглашается, но в контракте 17-летнего вингера с «Васку да Гама» прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

    В подписании Паулиньо были также заинтересованы «Барселона» и «Бавария», но сам футболист считает, что в «Байере» у него будет больше шансов закрепиться в составе первой команды. Сделка будет завершена в июле после того, как бразильцу исполнится 18 лет.

    В текущем году Паулиньо отыграл за «Васку да Гама» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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