«Ливерпуль» не продаст Салаха даже за 200 миллионов фунтов

Руководство «Ливерпуля» намерено сохранить форвардав своем составе, сообщает Daily Mail.

По данным издания, в услугах египтянина заинтересованы многие клубы, в том числе и мадридский «Реал», который еще в декабре предлагал за футболиста 100 миллионов фунтов.

К настоящему моменту трансферная стоимость Салаха выросла вдвое, но «красные» отклонят предложение даже в том случае, если оно составит 200 миллионов.

Ситуацию для «Реала» также осложняет тот факт, что в контракте форварда с «Ливерпулем» не прописана сумма выкупа.

В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ

Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2022 года, а его зарплата составляет 90 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 33 матча в английской Премьер-лиге и забил 31 гол.