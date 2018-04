Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству побед

обыгралв первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Для нападающего «королевского клуба» Криштиану Роналду эта победа стала 96-й в турнире. Португалец обошел экс-партнера по мадридской команде Икера Касильяса (95) и стал рекордсменом ЛЧ по этому показателю.

В Мюнхене также прервалась другая серия Роналду – 11 результативных матчей Лиги чемпионов подряд. Португалец сделал дубль в финале прошлогодней ЛЧ с «Ювентусом», после чего забивал во всех матчах нынешнего розыгрыша.

Отметим также, что Роналду сравнялся с экс-игроком «Барселоны» Хави по количеству матчей в ЛЧ – 151. Больше только у Касильяса – 167. Наконец, Роналду стал первым по числу полуфинальных матчей Кубка/Лиги чемпионов – 20. Он обошел бывшего игрока «Реала» Франсиско Хенто (19).

96 — Cristiano Ronaldo has now won 96 Champions League games, more than any other player. Triumphant. pic.twitter.com/aSk36GOb8C