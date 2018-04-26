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    У Митришева было желание отомстить «Спартаку» за прошлогодний «чемпионский матч»

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    Магомед Митришев
    На фото:Магомед Митришев
    Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев поделился впечатлениями от выездного матча со «Спартаком» (3:1) в 27-м туре РФПЛ.

    «Было желание отомстить "Спартаку" за прошлогодний "чемпионский матч". "Спартак" вообще серьезный раздражитель для всех команд — абсолютно все хотят отобрать у них очки. Тем более сейчас, когда они являются действующими чемпионами страны. В прошлом году мы крупно проиграли им в золотом матче. В тот раз мы не хотели, чтобы они становились чемпионами именно в нашей встрече. Теперь мы взяли реванш. Нам впервые удалось обыграть "Спартак" в гостях, и мы этому очень рады.

    Этой победой практически лишили "Спартак" шансов на завоевание второго подряд чемпионского титула? Можно и так сказать. Но у нас все-таки есть свои задачи, и, в первую очередь, мы сосредоточены на их решении и не думаем о том, как бы кому-то помешать.

    Таблица сейчас очень плотная, в любом случае на финише сезона надо быть крайне сконцентрированными. Да, мы обыграли "Спартак", но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона», — цитируют форварда «Известия».

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