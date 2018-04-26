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    Лунев приступил к восстановительным тренировкам

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    Андрей Лунев
    На фото:Андрей Лунев
    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев сможет вернуться к полноценным тренировкам после травмы через две-три недели, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    «На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Санкт-Петербурге. По результатам осмотра вратарь "Зенита" и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов "Зенита". К полноценным занятиям на поле Андрей Лунев сможет приступить через две-три недели, точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста», — сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

    Напомним, что Лунев получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата страны с «Анжи» (1:0) 14 апреля. 26-летний голкипер был заменен на 77-й минуте встречи. Обследование выявило у вратаря повреждение мышцы бедра.

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