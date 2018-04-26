РФС продлил контракт с главным тренером сборной России по мини-футболу

Российский футбольный союз (РФС) продлил трудовой договор со старшим тренером мужских сборных России по мини-футболудо конца апреля 2019 года, сообщает сайт организации.

«Сборная России сейчас является лидером в европейском рейтинге и одним из лидеров в мировом. Сделаем все возможное для того, чтобы команда развивалась, прогрессировала и завоевала один из больших трофеев. Огромную роль в последних успехах играет работа всего тренерского штаба сборной и руководства АМФР», — прокомментировал подписание контракта Скорович.

Напомним, Скорович возглавляет сборную России с 2009 года. Под его руководством команда трижды занимала второе место на чемпионатах Европы (2012, 2014, 2016), в 2018 году она стала третьей. Также при нем россияне завоевали серебро чемпионата мира-2016.