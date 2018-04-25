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    Венгер заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что не собирается завершать тренерскую деятельность.

    «Что я буду делать дальше? Продолжу работать. Сделаю ли я паузу для отдыха? Не знаю. Я всегда гордился тем, что отдаю всего себя своей работе до последнего дня по контракту. Сейчас я не готов думать о другом. Я выполняю свою работу и концентрируюсь на том, что мне нужно делать каждый день.

    В данный момент я работаю, как и всегда. Невозможно всегда быть уверенным в том, что всё делаешь правильно. Жизнь интересна тем, что людям приходится справляться с разными ситуациями. Сейчас я сфокусирован на матче с "Атлетико". Больше меня ничего не беспокоит», — приводит слова Венгера пресс-служба «канониров».

    Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством лондонский клуб выиграл 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии.

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