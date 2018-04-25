Стало известно, когда сборная Испании прибудет в Краснодар

Делегацияприбудет в Краснодар 7 июня, сообщается в релизе на официальном сайте городской администрации Краснодара.

Дата прибытия испанской национальной команды была озвучена в среду на специальном совещании по готовности города к приему сборной, которое провел глава администрации Краснодара Евгений Первышов.

Сборная Испании разместится на базе академии «Краснодара», как и было запланировано. В настоящее время завершается разработка схемы маршрутов передвижения испанской команды, двуязычной схемы навигации: мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона «Краснодара», указателей на остановках общественного транспорта.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе В, где ее соперниками будут команды Португалии, Марокко и Ирана. С португальцами испанцы сыграют 15 июня в Сочи, с Ираном — 20 июня в Казани, а с Марокко — 25 июня в Калининграде.