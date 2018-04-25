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    «ДинаМО» Киев

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Рома»

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    «Ливерпуль» провел мастер-класс для «Ромы»
    «Ливерпуль» провел мастер-класс для «Ромы»
    The Guardian
    В первом поединке полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разбил «Рому» на своем поле со счетом 5:2. Публикуем самое интересное в СМИ по этому поводу.

    Феноменальный Салах

    «Почти 30 минут "Рома" создавала впечатление, что значительно умнее "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Правда, затем все очень быстро изменилось. "Ливерпуль" провел ярчайший отрезок, атаковал мощно и разнообразно, а Мохамед Салах раз за разом оказывался в центре внимания... Всем нам очень повезло, ведь мы увидели египтянина во всей красе», — отмечает The Telegraph.

    Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы» Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы «Мо Салаха не остановить, равно как и "Ливерпуль", и если они сохранят хладнокровие на "Олимпико" через неделю, то выйдут в финал, который состоится в Киеве. Будут сомнения, некоторые претензии — и это правильно — после того, как хозяева позволили гостям забить два мяча на своем поле. К тому моменту "Красные" вели со счетом 5:0, а египтянин был феноменален на фоне потрясающего выступления своей команды. Когда его заменили, мерсисайдцы потеряли свой ритм», — анализирует ход игры The Sun, которая вышла с заголовком-намеком «ДинаМО» Киев«.


    Домашнюю работу "Ромы" съела собака

    "Если 'Рома' и делала домашнюю работу, то ее, видимо, съела собака. На 'Анфилде' никаких следов подготовки мы не заметили. Только когда Мохамед Салах покинул поле под овации трибун за 15 минут до конца, 'Волки' чуть ожили и забили дважды, что оставляет ей какие-то шансы", — пишет The Times.

    "Одна из отличительных особенностей 'Ливерпуля' — ведя в счете, красные всегда стараются забить еще и еще. Другие команды сосредоточились бы на том, чтобы отстоять свои ворота на замке. Но только не 'Ливерпуль', который продолжал методично добивать оппонента", — указывает на особенность игры хозяев поля The Guardian.

    Тактические просчеты Ди Франческо

    "В Англии наставник 'Ромы' Эусебио Ди Франческо допустил тактические просчеты, за что его наказал египтятнин, и только после того, как он ушел на замену, гости забили два мяча, а значит, это еще не конец для 'Волков', пока что. Это была резня, ад и мучения долгое время — римляне буквально зависели от милости Салаха — настоящего монстра. Это полуфинал мог закончиться уже в первом поединке, однако 'джаллоросси' в этот провальный для себя вечер все-таки не сдавались", — находит приободряющие слова для итальянской команды La Gazzetta dello Sport, указывая при этом на большие разрывы между ее линиями в игре.

    Большие разрывы между линиями «Ромы» в матче
    Фото: La Gazzetta dello Sport

    «Рома» все еще жива

    «Казалось, что все кончено после первого матча против "Барселоны", но мы все знаем, как все завершилось: потрясающая "Рома" смогла собраться и сделала один из самых запоминающихся камбеков в истории. Здесь также казалось, что это фиаско, когда счет стал 5:0, однако при помощи тактических перестановок и характера гордые "Волки" сохранили шансы в ответной встрече. И хотя римляне действительно потерпели тяжелое поражение, они снова показали, что все еще живы, что их наставник обладает характером, и они способны наказать мерсисайдцев за мимолетную расслабленность, пока те уязвимы», — видит позитив в действиях итальянцев Il Corriere dello Sport.

    Салах и Фирмино — убойная парочка Пять выводов после матча на «Энфилде» «Салах показал себя настоящим кошмаром для бывших одноклубников благодаря двум голам и двум ассистам, однако Эдин Джеко и Диего Перотти оставили дверь открытой для отыгрыша. "Ливерпуль" был слишком энергичен и голоден, в то время, как "Рома" — слишком хрупкой психологически и тактически: в первые 70 минут Юрген Клопп провел мастер-класс, который олицетворял игрок с неуловимой формой. Египтянин был безжалостно разрушителен, приблизив свою команду к финалу в Киеве», — констатирует Tuttosport.

    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий«Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
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