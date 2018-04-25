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    Агент Мовсисяна не исключает возвращения форварда в Россию

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    Юра Мовсисян
    На фото:Юра Мовсисян
    Несколько российских клубов претендовали на нападающего «Реал Солт-Лейк» Юру Мовсисяна, сообщил агент игрока Патрик Маккейб.

    Ранее Мовсисян перешел в «Юргорден» на правах аренды.

    «Тренер отказался от услуг Юры, а он хотел играть, поэтому мы стали искать ему новый клуб. Предложений было очень много, но было трудно найти команду, которая потянула бы зарплату Юры. "Юргорден" устроил нас по условиям.

    "Спартак"? Нет, но с нами связывались два клуба российской Премьер-лиги. Однако нас не устроила предложенная зарплата и уровень этих команд. Отмечу, что возвращение Мовсисяна в Россию все еще возможно. Арендное соглашение с "Юргорденом" истекает через полгода и не предусматривает право выкупа. Контракт с "Реалом" истекает в декабре 2019 года», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

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