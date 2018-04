Салах и Фирмино — убойная парочка

Пять выводов по итогам встречи на «Энфилде» — от колумниста Squawka

1. Чудотворец Мо Салах

Что еще можно добавить о человеке, о котором, кажется, все и так уже сказано? Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы с 43 голами и всего в 5 мячах от того, чтобы стать рекордсменом «Ливерпуля» по количеству точных ударов за сезон. А ведь это его первый сезон на «Энфилде». А еще Мо — первый африканец, наколотивший 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ. Ну и чтобы добить вас статистикой — в нынешнем сезоне он приложил ноги и руки к 56 голам «красных» (сам забил 43 и отдал 13 передач).

Цифры говорят о многом, но куда приятнее просто наблюдать за Мо на поле. Когда потребуется — он «киллер», с мячом — будто Месси, его скорость сводит с ума защитников, а щедрость — партнеров по команде. Первый же гол египтянина напомнил всем, какого масштаба талант играет в атаке «Ливерпуля». Будь у «Ромы» хоть два Алисона, этот мяч все равно залетел бы в ворота.

Mohamed Salah has now scored more goals this season (43) than any other player in Europe's top five leagues.

Overtaking Cristiano Ronaldo currently on 42. 👀 pic.twitter.com/dtVU9nD7Ze — Squawka Football (@Squawka) 24 апреля 2018 г.

А второй мяч? Не менее впечатляющим было хладнокровие, с которым он разобрался с вратарем, когда делал дубль. Во втором тайме форвард дополнительно записал себе в актив две результативные передачи, оставив не у дел Александра Коларова и Жуана Жезуса.

За чудесами этого мусульманина приятно наблюдать. Это подарок всем нам. Это лучший нападающий мира прямо сейчас.

2. Авантюра Ди Франческо и ее последствия

О чем вообще думал Эусебио ди Франческо? Он смотрел хоть один матч «Ливерпуля» в этом сезоне? Он решил сыграть по схеме 3-4-2-1, которую использовал в день известного камбека против «Барсы». Тренер пытался сыграть в высокий прессинг и очень рисковал — при такой схеме вы оставляете массу свободного пространства перед линией обороны.

Против «Барсы» план сработал, поскольку Эрнесто Вальверде решил не выпускать Усмана Дембеле. Француз — единственный скоростной игрок «Барсы», которого можно было использовать в еврокубках. И без него план римлян сработал идеально. Но «Ливерпуль» — это не «Барселона». У «красных» — три форварда, которые так же быстры, как Дембеле, и все они играют в «старте».

В первые полчаса «Рома» выглядела неплохо, т.к. хозяева не могли справиться с интенсивной средней линией соперника. Но поддерживать такой темп весь матч нереально, и когда «волки» сбавили обороты, Салах и Ко начали проходить сквозь оборонительные порядки соперника, будто нож сквозь масло. Все закончилось со счетом 5:2, хотя могло быть и 10:2. Ди Франческо отказался что-то менять, и лишь реализация хозяев и решение Юргена Клоппа убрать Салаха за 15 минут до финального свистка позволили «Роме» избежать еще больших неприятностей.

3. Фирмино

Мо Салах стал первым игроком, который в полуфинале ЛЧ набрал 4 очка по системе «гол+пас». Кто стал вторым? Роберто Фирмино спустя всего 7 минут. Фирмино — действительно великий форвард, чья самоотверженная игра сочетается с инстинктом хищника, что вкупе дает лучшую «ложную девятку» после Лео Месси.

Roberto Firmino's game by numbers vs. Roma:

100% take-ons completed

5 chances created

5 shots

4 take-ons

3 tackles won

2 aerial duels won

2 assists

2 goals

Missed opportunity for the no-look finish.™ pic.twitter.com/dtWlTZyfdS — Squawka Football (@Squawka) 24 апреля 2018 г.

В обороне (три удачных единоборства) он также очень хорош. Как и в игре в пас — только вспомните тот шикарный дриблинг и пас на Салаха, когда Мо забивал свой второй мяч. Его первый мяч — в стиле Индзаги, а второй заставил бы гордиться даже Энди Кэролла. Теперь на его счету 10 голов в 11 матчах ЛЧ. О такой скорострельности мечтают даже Месси и Криштиану Роналду.

Гол Фирмино также сделал «Ливерпуль» второй командой, у которой сразу два игрока забили 10 мячей в одном розыгрыше ЛЧ. Первыми были Месси и Неймар в 2011-м. Но у парней из «Ливерпуля» есть еще два матча в запасе.

4. Джеко

У него не было поддержки, поскольку его партнеры больше заботились о том, как сдержать «Ливерпуль», но он все равно смог внести свой вклад в итоговый результат. Джеко — это тот типаж игрока, которого и боялся «Ливерпуль»: опасен на «втором этаже», прилично играет корпусом и может отдать хороший пас.

Edin Džeko has now scored in four consecutive Champions League knockout games:

️⚽️ vs. Shakhtar

️⚽️ vs. Barcelona

️⚽️ vs. Barcelona

️⚽️ vs. Liverpool

Could it happen again... pic.twitter.com/vH8jGB0oGp — Squawka Football (@Squawka) 24 апреля 2018 г.

«Красные» вроде бы смогли перекрыть ему кислород, но в тот момент, когда мяч все-таки долетел до боснийца, он здорово его обработал и забил первый гол, будто разбудив «Рому». Игра закончилась со счетом 2:5, т.е. дома римлянам нужно сообразить на еще одно чудо — 3:0.

И с Эдином Джеко, который забивает в четырех матчах ЛЧ кряду, «Рому» не стоит списывать со счетов.

5. «Ливерпуль» сам придумал себе проблемы

«Красные» вели 5:0, и это было поистине жестоко. Такого погрома в полуфиналах еще никогда не было. Но потом они почувствовали себя комфортно, а Юрген Клопп убрал с поля Мо Салаха, выпустив Дэнни Ингса.

«Ливерпуль» любит и умеет играть в скоростной футбол. Но как только они перестают бежать со скоростью 100 м/час, то начинается суматоха. Без «голода», который заставляет их бежать вперед и забивать, мерсисайдцы начинают играть небрежно. У Клоппа попросту нет хавбека, который мог бы притормозить игру и придержать мяч, и «Рома» этим воспользовалась.

Гол Джеко и пенальти от Перотти оставляют «джаллоросси» шансы на выход в финал. И шанс римлян в том, чтобы позволить сопернику забить и дать ему успокоиться. А потом использовать это по-полной.

Перевод — Максим Бушля