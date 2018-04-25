ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Салах и Фирмино — убойная парочка

    Пять выводов после матча на «Энфилде»

    Лига чемпионов Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Рома Серия A Футбол Италии Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мерсисайдцы смели оборону «Ромы»
    Мерсисайдцы смели оборону «Ромы»
    liverpoolfc.com
    Это был один из самых захватывающих полуфиналов в истории Лиги чемпионов. Мерсисайдцы не пропустили после неплохо старта гостей, а затем просто-таки смели соперника, отгрузив в ворота Алисона пять мячей.
    Пять выводов по итогам встречи на «Энфилде» — от колумниста Squawka Мохаммеда Батта.

    1. Чудотворец Мо Салах

    Что еще можно добавить о человеке, о котором, кажется, все и так уже сказано? Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы с 43 голами и всего в 5 мячах от того, чтобы стать рекордсменом «Ливерпуля» по количеству точных ударов за сезон. А ведь это его первый сезон на «Энфилде». А еще Мо — первый африканец, наколотивший 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ. Ну и чтобы добить вас статистикой — в нынешнем сезоне он приложил ноги и руки к 56 голам «красных» (сам забил 43 и отдал 13 передач).

    Цифры говорят о многом, но куда приятнее просто наблюдать за Мо на поле. Когда потребуется — он «киллер», с мячом — будто Месси, его скорость сводит с ума защитников, а щедрость — партнеров по команде. Первый же гол египтянина напомнил всем, какого масштаба талант играет в атаке «Ливерпуля». Будь у «Ромы» хоть два Алисона, этот мяч все равно залетел бы в ворота.


    А второй мяч? Не менее впечатляющим было хладнокровие, с которым он разобрался с вратарем, когда делал дубль. Во втором тайме форвард дополнительно записал себе в актив две результативные передачи, оставив не у дел Александра Коларова и Жуана Жезуса.

    За чудесами этого мусульманина приятно наблюдать. Это подарок всем нам. Это лучший нападающий мира прямо сейчас.

    2. Авантюра Ди Франческо и ее последствия

    О чем вообще думал Эусебио ди Франческо? Он смотрел хоть один матч «Ливерпуля» в этом сезоне? Он решил сыграть по схеме 3-4-2-1, которую использовал в день известного камбека против «Барсы». Тренер пытался сыграть в высокий прессинг и очень рисковал — при такой схеме вы оставляете массу свободного пространства перед линией обороны.

    Против «Барсы» план сработал, поскольку Эрнесто Вальверде решил не выпускать Усмана Дембеле. Француз — единственный скоростной игрок «Барсы», которого можно было использовать в еврокубках. И без него план римлян сработал идеально. Но «Ливерпуль» — это не «Барселона». У «красных» — три форварда, которые так же быстры, как Дембеле, и все они играют в «старте».

    В первые полчаса «Рома» выглядела неплохо, т.к. хозяева не могли справиться с интенсивной средней линией соперника. Но поддерживать такой темп весь матч нереально, и когда «волки» сбавили обороты, Салах и Ко начали проходить сквозь оборонительные порядки соперника, будто нож сквозь масло. Все закончилось со счетом 5:2, хотя могло быть и 10:2. Ди Франческо отказался что-то менять, и лишь реализация хозяев и решение Юргена Клоппа убрать Салаха за 15 минут до финального свистка позволили «Роме» избежать еще больших неприятностей.

    3. Фирмино

    Мо Салах стал первым игроком, который в полуфинале ЛЧ набрал 4 очка по системе «гол+пас». Кто стал вторым? Роберто Фирмино спустя всего 7 минут. Фирмино — действительно великий форвард, чья самоотверженная игра сочетается с инстинктом хищника, что вкупе дает лучшую «ложную девятку» после Лео Месси.


    В обороне (три удачных единоборства) он также очень хорош. Как и в игре в пас — только вспомните тот шикарный дриблинг и пас на Салаха, когда Мо забивал свой второй мяч. Его первый мяч — в стиле Индзаги, а второй заставил бы гордиться даже Энди Кэролла. Теперь на его счету 10 голов в 11 матчах ЛЧ. О такой скорострельности мечтают даже Месси и Криштиану Роналду.

    Гол Фирмино также сделал «Ливерпуль» второй командой, у которой сразу два игрока забили 10 мячей в одном розыгрыше ЛЧ. Первыми были Месси и Неймар в 2011-м. Но у парней из «Ливерпуля» есть еще два матча в запасе.

    4. Джеко

    У него не было поддержки, поскольку его партнеры больше заботились о том, как сдержать «Ливерпуль», но он все равно смог внести свой вклад в итоговый результат. Джеко — это тот типаж игрока, которого и боялся «Ливерпуль»: опасен на «втором этаже», прилично играет корпусом и может отдать хороший пас.


    «Красные» вроде бы смогли перекрыть ему кислород, но в тот момент, когда мяч все-таки долетел до боснийца, он здорово его обработал и забил первый гол, будто разбудив «Рому». Игра закончилась со счетом 2:5, т.е. дома римлянам нужно сообразить на еще одно чудо — 3:0.

    И с Эдином Джеко, который забивает в четырех матчах ЛЧ кряду, «Рому» не стоит списывать со счетов.

    5. «Ливерпуль» сам придумал себе проблемы

    «Красные» вели 5:0, и это было поистине жестоко. Такого погрома в полуфиналах еще никогда не было. Но потом они почувствовали себя комфортно, а Юрген Клопп убрал с поля Мо Салаха, выпустив Дэнни Ингса.

    «Ливерпуль» любит и умеет играть в скоростной футбол. Но как только они перестают бежать со скоростью 100 м/час, то начинается суматоха. Без «голода», который заставляет их бежать вперед и забивать, мерсисайдцы начинают играть небрежно. У Клоппа попросту нет хавбека, который мог бы притормозить игру и придержать мяч, и «Рома» этим воспользовалась.

    Гол Джеко и пенальти от Перотти оставляют «джаллоросси» шансы на выход в финал. И шанс римлян в том, чтобы позволить сопернику забить и дать ему успокоиться. А потом использовать это по-полной.

    Перевод — Максим Бушля

    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий«Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
  • 25/04
    • Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал»
  • 24/04
    • «Ливерпуль» разгромил «Рому» на «Энфилде»
  • 24/04
    • В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета
  • 24/04
    • СМИ: Манчини — кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
  • 24/04
    • СМИ: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри
  • 24/04
    • Буффон раскритиковал одноклубников после поражения от «Наполи»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
  • Больше не волшебник
  • Пресса и комментарии о перспективах Массимо Карреры в «Спартаке»
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Забьет ли Роналду в Мюнхене?
  • Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 25 апреля
  • 4,38
    •
  • Испанцы не станут рисковать
  • «Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля
  • 1,96
    •
    Футбол. Главное
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • 10:10
    • «Зенит» предложит Жиркову новый контракт
  • 09:16
    • Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал»
  • 23:39
    • «Ливерпуль» разгромил «Рому» на «Энфилде»
  • 17:01
    • Совет директоров «Спартака» поддержал Карреру
  • 15:16
    • СМИ: Манчини — кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
  • 14:59
    • Германия подала заявку на проведение Евро-2024
  • 16:28
    • Отец Куртуа ответил на обвинения Вильмотса
  • 16:13
    • Кафельников призвал фанатов бойкотировать домашние матчи «Спартака»
  • 16:00
    • Два топ-клуба Европы включились в борьбу за Иньесту
  • 15:27
    • Ушел из жизни экс-тренер сборной Франции Мишель
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус