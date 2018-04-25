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    Ди Франческо: Ответный матч не будет похож на игру с «Барселоной»

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    Эусебио Ди Франческо
    На фото:Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:5) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Мы здорово начали матч, но затем немного потерялись. Порадовала реакция команды в концовке. Надо верить, что нам удастся в итоге победить.

    Ответный матч не будет похож на игру с "Барселоной". Он будет трудным, но надо верить, биться до последнего и отдать все силы. Не время заниматься инквизицией. Эта команда добилась замечательных результатов.

    Салах часто оказывался с Жезусом один на один. С таким нападением, как у "Ливерпуля", это можно было предвидеть. Мы стали слишком часто проигрывать такие единоборства, а после первого гола перестали держать строй.

    Надежда есть. Надо только верить в то, что мы делаем, в матче с сильной командой. Которая к тому же не похожа на "Барселону". Болельщики нам помогут.

    Не ожидал, что мы так много пропустим в начале второго тайма. Когда проигрываешь столько единоборств в центре поля, сложно повлиять на результат игры.

    Нам нужно работать над характером. Когда играешь на этом уровне, надо осознавать свои сильные стороны, а мы в середине игры не осознавали.

    Впрочем, интрига еще жива. Кто не верит, что нам по силам достичь цели на следующей неделе, пускай остается дома», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий«Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
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