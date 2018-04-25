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    «Бавария» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Бавария — Реал Мадрид (25.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бавария Реал Мадрид
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    •  Бавария — Реал Мадрид21:45
    В 21:45 в полуфинале Лиги чемпионов начнётся матч «Бавария» — «Реал Мадрид».

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Бавария» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бавария» — «Реал Мадрид». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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