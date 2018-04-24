Павлюченко призвал поддержать «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака»после поражения «красно-белых» от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ призвал поддержать столичный клуб.

«Да уж, беда. После сегодняшнего матча могу сказать, что "Локомотив" — чемпион. На этом борьба закончилась.

Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня в команде, ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство. Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с командой. И я много слышу негатива в адрес Глушакова, сегодня команда была без него, и что?

И я знаю, что болельщики "Спартака", независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить "Спартак", каков он есть», — написал Павлюченко на своей странице в Twitter.