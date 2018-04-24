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    Павлюченко призвал поддержать «Спартак»

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    Роман Павлюченко
    На фото:Роман Павлюченко
    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко после поражения «красно-белых» от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ призвал поддержать столичный клуб.

    «Да уж, беда. После сегодняшнего матча могу сказать, что "Локомотив" — чемпион. На этом борьба закончилась.

    Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня в команде, ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство. Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с командой. И я много слышу негатива в адрес Глушакова, сегодня команда была без него, и что?

    И я знаю, что болельщики "Спартака", независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить "Спартак", каков он есть», — написал Павлюченко на своей странице в Twitter.

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