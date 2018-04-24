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    «Ливерпуль» — «Рома»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Ливерпуль — Рома (24.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Ливерпуль Рома
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    •  Ливерпуль — Рома21:45
    В 21:45 в матче полуфинала Лиги чемпионов начнётся матч «Ливерпуль» — «Рома».

    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Рома» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ливерпуль» — «Рома». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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